В Алматы начали действовать новые правила отлова бродячих и содержания домашних животных
По новым правилам отлов должен осуществляться гуманными способами, исключающими нанесение травм и увечий животному, причинение вреда здоровью граждан, их имуществу, имуществу юридических лиц, окружающей среде.
Так, не допускается отлов животных в присутствии детей, за исключением случаев при устранении реальной угрозы жизни или здоровью человека или животного. При этом специалисты службы отлова должны использовать средства, не причиняющие вред животным (силки с изолированием, сети, сачки, петли с гелевой изоляцией и др.).
Особое внимание уделено правилам содержания отловленных животных в Пункте временного содержания (ПВС). Как отмечается, собаки должны размещаться в клетке/будке по одной особи в каждой, размеры клетки должны позволять животному свободно стоять, лежать, соответствовать их видовым и индивидуальным особенностям.
Предусматривается, что гуманному умерщвлению медикаментозным путем (эвтаназии) подлежат животные, напавшие на человека, животных или представляющие угрозу жизни или здоровью человека, в том числе животные, сбившиеся в стаи, состоящие не менее чем из трех особей, а также больные неизлечимыми болезнями животные.
Нововведения также регулируют работу по адаптации (пристройству) бездомных животных, соблюдение требований выгула, принятие административных мер воздействия за жестокое обращение с животными и др.
Так, в правилах содержания и выгула животных говорится, что владельцы и ответственные лица домашнего животного должны обеспечить условия, не допускающие причинение беспокойства, возникновение опасности здоровью людей, животных и вред окружающим.
Не допускается содержание домашнего животного:
- в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства РК в области ответственного обращения с животными и здравоохранения;
- в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования);
- на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);
- в кухнях и коридорах общежитий.
Также не допускается оставление домашних животных без присмотра.
В случае невозможности присмотра владелец домашнего животного или ответственное лицо:
- помещает животное на временное содержание в приют для домашних животных;
- передает его на временное содержание третьим лицам;
- помещает в зоологическую гостиницу.
Выгул домашних животных осуществляется при условии обеспечения безопасности людей и животных, а также защиты имущества от нанесения вреда.
При выгуле домашних животных должны соблюдаться следующие требования:
- выгул домашнего животного осуществляется на поводке длиной, не превышающей два метра, без намордника в местах выгула, не отмеченных запрещающим знаком, при этом владелец животного имеет при себе намордник, который незамедлительно надевается на собаку при необходимости;
- своевременно надевает намордник на собаку и регулирует подходящую длину поводка в местах выгула, установленных местными исполнительными органами;
- производит выгул домашнего животного, не создавая беспокойства и помех окружающим;
- при переходе через улицы, вблизи магистралей на домашнее животное надевается намордник и берется на короткий поводок, не превышающий 1,5 метра, во избежание дорожно-транспортных происшествий и его гибели на проезжей части;
- при отсутствии запрещающих надписей на собаку надевается намордник и берется на короткий поводок, не превышающий 1,5 метра;
- оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке, не превышающем 1,5 метра, исключающее произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания, если при этом нет угрозы для общественности, нарушение общественного порядка, не возникает опасность для здоровья собаки и помех для свободы ее движений.
Вместе с тем на территории населенного пункта не допускается:
- самовыгул собак;
- выгуливать домашних животных и находиться с ними в общественных местах и транспорте лицам, не способным контролировать их поведение, в том числе находящимся в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения;
- выгуливать домашних животных на территориях детских дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок и на территориях, где установлены запрещающие знаки, не предназначенных для выгула;
- выгуливать домашних животных на территории, где разрешено купание людей;
- купать и мыть домашних животных на территории, где разрешено купание людей, в прудах, фонтанах и водозаборах;
- нахождение и содержание домашних животных на предприятиях общественного питания (кроме служебных собак и собак-поводырей для людей со слабым зрением), в торговых и производственных залах продовольственных магазинов сервисного обслуживания, культурных учреждениях (кроме случаев проведения выставок, зрелищных и массовых мероприятий с участием собак), религиозных организаций (объединений), в помещения детских, образовательных, медицинских организаций.