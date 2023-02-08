В Алматы начали действовать новые правила отлова бродячих и содержания домашних животных

В Алматы 8 февраля 2023 года вступили в силу новые новые правила отлова, временного содержания, умерщвления животных, а также содержания и выгула домашних животных. Об этом сообщили в Ветеринарной службе города, сообщает Zakon.kz.

По новым правилам отлов должен осуществляться гуманными способами, исключающими нанесение травм и увечий животному, причинение вреда здоровью граждан, их имуществу, имуществу юридических лиц, окружающей среде.

Так, не допускается отлов животных в присутствии детей, за исключением случаев при устранении реальной угрозы жизни или здоровью человека или животного. При этом специалисты службы отлова должны использовать средства, не причиняющие вред животным (силки с изолированием, сети, сачки, петли с гелевой изоляцией и др.).

Особое внимание уделено правилам содержания отловленных животных в Пункте временного содержания (ПВС). Как отмечается, собаки должны размещаться в клетке/будке по одной особи в каждой, размеры клетки должны позволять животному свободно стоять, лежать, соответствовать их видовым и индивидуальным особенностям.

Предусматривается, что гуманному умерщвлению медикаментозным путем (эвтаназии) подлежат животные, напавшие на человека, животных или представляющие угрозу жизни или здоровью человека, в том числе животные, сбившиеся в стаи, состоящие не менее чем из трех особей, а также больные неизлечимыми болезнями животные.



Нововведения также регулируют работу по адаптации (пристройству) бездомных животных, соблюдение требований выгула, принятие административных мер воздействия за жестокое обращение с животными и др.

Так, в правилах содержания и выгула животных говорится, что владельцы и ответственные лица домашнего животного должны обеспечить условия, не допускающие причинение беспокойства, возникновение опасности здоровью людей, животных и вред окружающим.

Не допускается содержание домашнего животного:

в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства РК в области ответственного обращения с животными и здравоохранения;

в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования);

на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);

в кухнях и коридорах общежитий.

Также не допускается оставление домашних животных без присмотра.

В случае невозможности присмотра владелец домашнего животного или ответственное лицо:

помещает животное на временное содержание в приют для домашних животных;

передает его на временное содержание третьим лицам;

помещает в зоологическую гостиницу.

Выгул домашних животных осуществляется при условии обеспечения безопасности людей и животных, а также защиты имущества от нанесения вреда.

При выгуле домашних животных должны соблюдаться следующие требования:



выгул домашнего животного осуществляется на поводке длиной, не превышающей два метра, без намордника в местах выгула, не отмеченных запрещающим знаком, при этом владелец животного имеет при себе намордник, который незамедлительно надевается на собаку при необходимости;

своевременно надевает намордник на собаку и регулирует подходящую длину поводка в местах выгула, установленных местными исполнительными органами;

производит выгул домашнего животного, не создавая беспокойства и помех окружающим;

при переходе через улицы, вблизи магистралей на домашнее животное надевается намордник и берется на короткий поводок, не превышающий 1,5 метра, во избежание дорожно-транспортных происшествий и его гибели на проезжей части;

при отсутствии запрещающих надписей на собаку надевается намордник и берется на короткий поводок, не превышающий 1,5 метра;

оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке, не превышающем 1,5 метра, исключающее произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания, если при этом нет угрозы для общественности, нарушение общественного порядка, не возникает опасность для здоровья собаки и помех для свободы ее движений.

Вместе с тем на территории населенного пункта не допускается: