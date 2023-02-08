Доллар продолжил дешеветь на торгах 8 февраля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 455,65 тенге, снизившись еще на 1,28 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 67,21 тенге (-0,07).

Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 489,43 тенге, рубля – 6,45 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 455-458,5 тенге, евро – по 489-493,5 тенге, российские рубли – по 6,25-6,5 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 8 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures выросла на 0,33%, до 83,97 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,08%, до 77,59 доллара за баррель.