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Только треть стоимости отопления оплатят жители Экибастуза за январь

теплоснабжение Фото: Zakon.kz
На прошедшем брифинге генеральный директор АО "Павлодарэнерго" Вадим Лесин сообщил, что в связи с некачественным отпуском теплоснабжения будет начислено только 30%, при этом тариф остается на уровне 2022 года. Алгоритм начислений уже разработан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что в первый месяц зимы параметры теплоснабжения соблюдались только шесть дней. 

Что касается текущей ситуации, то последние два дня температура в большинстве жилых и социальных объектов вновь снизилась. Сейчас работают четыре котлоагрегата – два энергетических, два водогрейных. Еще шесть находятся в ремонте.

"Параметры подаются пониженные и, по прогнозам, такая ситуация продлится до конца отопительного сезона", – говорит Вадим Лесин.

Кроме того, на сетях только в последнее время выявлены 19 повреждений, которые устраняются. А с начала 2023 года на внутриквартальных сетях произошли 150 повреждений. Но основная проблема в состоянии водогрейного оборудования, в которое во время глобального сбоя попала грязь. 

"Грязь попала в котлоагрегаты и вызвала так называемые недожоги, из-за которых возникают свищи и необходима остановка на ремонт. За этим на станции круглосуточно следят сотрудники, там работают 120 человек", – сообщил Вадим Лесин.

По данным акимата Экибастуза, температурные параметры 8 февраля составляют 60 градусов на подаче и 44 – на обратке. Уже два дня школы работают дистанционно, но в детских садах организованы дежурные группы. 

Власти города совместно с компаний "ЦАЭК", в структуру которого входит ТОО "Экибастузтеплоэнерго", завершают разработку проектно-сметной документации будущего ремонта тепловых магистралей и оборудования ТЭЦ. После 15 февраля документация отправится на государственную экспертизу.

Ирина Адылканова, Павлодар

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Редакция Zakon.kz
Экибастуз
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