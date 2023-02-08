Главное за день: казахстанцы пропали в Турции, Данэлия Тулешова покоряет США
Уголовное наказание родителей, скрывающих насилие над детьми
Министерство просвещения разработало Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы. Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 февраля.
Казахстанка Данэлия Тулешова сорвала овации на американском шоу
16-летняя солистка выступила в шоу America's Got Talent. Выступая в первом туре, казахстанка исполнила композицию голландского певца Дункана Лоуренса Arcade. Судьи и зрители после завершения песни встали, поддерживая конкурсантку длительными аплодисментами.
Четыре казахстанца пропали во время землетрясения в Турции
Официальной информации о том, сколько граждан Казахстана пропали или погибли, нет. Об этом заявил посол Турецкой Республики в РК Уфук Экиджи.
Число погибших от землетрясения в Турции растет
По состоянию на 16:00 было известно о 7 тыс. погибших. По данным на 18:30, число погибших достигло 8574. Обновленную информацию привел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Разрушены 6444 здания. В ликвидации последствия землетрясения задействовано около 100 тысяч человек.
Запрет на вывоз бензина и дизтоплива всеми видами транспорта
В частности, запрещено вывозить бензин, дизельное топливо и отдельные виды нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением топлива жидкого, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, за исключением авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок.
Туристы пока не отменяют поездки в Турцию
До настоящего времени со стороны казахстанских туристов, купивших путевки в Турцию, обращений по поводу отмены или перебронирования турпутевок в Комитет туризма при Минкультуры и спорта не поступало.
WhatsApp расширил возможности для статусов
7 февраля на сайте приложения опубликовали новинки для любителей статусов. Расширение возможностей порадует всех активных пользователей мессенджера.