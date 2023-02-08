Главное за день: казахстанцы пропали в Турции, Данэлия Тулешова покоряет США

Четверо казахстанцев пропали во время землетрясения в Турции. Однако казахстанские туристы пока не отменяют поездки в эту страну. На другом конце мира Данэлия Тулешова покоряет американскую аудиторию, сообщает Zakon.kz.

Уголовное наказание родителей, скрывающих насилие над детьми

Министерство просвещения разработало Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы. Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 февраля.

Казахстанка Данэлия Тулешова сорвала овации на американском шоу

16-летняя солистка выступила в шоу America's Got Talent. Выступая в первом туре, казахстанка исполнила композицию голландского певца Дункана Лоуренса Arcade. Судьи и зрители после завершения песни встали, поддерживая конкурсантку длительными аплодисментами.

Четыре казахстанца пропали во время землетрясения в Турции

Официальной информации о том, сколько граждан Казахстана пропали или погибли, нет. Об этом заявил посол Турецкой Республики в РК Уфук Экиджи.

Число погибших от землетрясения в Турции растет

По состоянию на 16:00 было известно о 7 тыс. погибших. По данным на 18:30, число погибших достигло 8574. Обновленную информацию привел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Разрушены 6444 здания. В ликвидации последствия землетрясения задействовано около 100 тысяч человек.

Запрет на вывоз бензина и дизтоплива всеми видами транспорта

В частности, запрещено вывозить бензин, дизельное топливо и отдельные виды нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением топлива жидкого, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, за исключением авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок.

Туристы пока не отменяют поездки в Турцию

До настоящего времени со стороны казахстанских туристов, купивших путевки в Турцию, обращений по поводу отмены или перебронирования турпутевок в Комитет туризма при Минкультуры и спорта не поступало.

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