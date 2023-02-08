В США обвиненного в изнасилованиях Рона Джереми поместили в психиатрическую больницу

Порнозвезду поместили в психиатрическую больницу штата после того, как его признали неспособным предстать перед судом по обвинению в изнасилованиях, сообщает Zakon.kz.

Рона Джереми могут держать под стражей до двух лет. Об этом, как сообщает Reuters, рассказал представитель окружной прокуратуры Грег Рислинг.

Слушание по делу Джереми назначили на 8 мая.



69-летнего мужчину обвинили в 30 случаях изнасилования и других сексуальных проступках, произошедших в районе Лос-Анджелеса в течение 23 лет. Он не признал себя виновным.

Рон Джереми был звездой в индустрии фильмов для взрослых, снявшись в более чем 2000 картин, начиная с 1970-х годов.



Актер находился в заключении с момента ареста в 2020 году.