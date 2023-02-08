Англиканская церковь может дать Богу гендерно-нейтральное местоимение
Церковь, которую возглавляет король Чарльз III, подтвердила, что ее Литургическая комиссия начала специальный проект по изучению обновления будущих учений, сообщает Telegraph.
Потенциальный переход от обращения к Богу "Он" и "Отче наш", используемых в начале молитвы "Отче наш", приветствовали верующие.
Один из жителей Великобритании заявил изданию на условиях анонимности о том, что "теологическое неверное понимание Бога как исключительно мужчины является причиной продолжающейся дискриминации и сексизма в отношении женщин".
Однако преподобный Ян Пол, член Архиепископского совета Церкви Англии, был среди тех, кто осудил это решение.
"Если Литургическая комиссия попытается изменить это, то в значительной степени они отодвинут учение Церкви от того, что основано на Писании. Мужские и женские образы не взаимозаменяемы. Использование мужских местоимений для Бога не должно пониматься как подразумевающее, что Бог мужского пола. Бог не имеет пола, в отличие от человечества".Ян Пол
Профессор Хелен Кинг, заместитель председателя группы Синода по гендеру и сексуальности, признала, что "вопросы о гендерном языке и Боге существуют десятилетиями, если не веками". Но, несмотря на это, они все еще способны вызвать сильную реакцию.