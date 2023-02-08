Англиканская церковь может дать Богу гендерно-нейтральное местоимение

Англиканская церковь рассматривает возможность отмены многовекового религиозного учения, чтобы дать Богу нейтральные местоимения, сообщает Zakon.kz.

Церковь, которую возглавляет король Чарльз III, подтвердила, что ее Литургическая комиссия начала специальный проект по изучению обновления будущих учений, сообщает Telegraph.



Потенциальный переход от обращения к Богу "Он" и "Отче наш", используемых в начале молитвы "Отче наш", приветствовали верующие.

Один из жителей Великобритании заявил изданию на условиях анонимности о том, что "теологическое неверное понимание Бога как исключительно мужчины является причиной продолжающейся дискриминации и сексизма в отношении женщин".

Однако преподобный Ян Пол, член Архиепископского совета Церкви Англии, был среди тех, кто осудил это решение.

"Если Литургическая комиссия попытается изменить это, то в значительной степени они отодвинут учение Церкви от того, что основано на Писании. Мужские и женские образы не взаимозаменяемы. Использование мужских местоимений для Бога не должно пониматься как подразумевающее, что Бог мужского пола. Бог не имеет пола, в отличие от человечества". Ян Пол

Профессор Хелен Кинг, заместитель председателя группы Синода по гендеру и сексуальности, признала, что "вопросы о гендерном языке и Боге существуют десятилетиями, если не веками". Но, несмотря на это, они все еще способны вызвать сильную реакцию.