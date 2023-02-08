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Жители Узынагаша обкладывают дома мешками с землей из-за подтоплений

узынагаш затопило Фото: телеканал "Астана"
Большая вода уже на пороге. Сразу несколько улиц Узынагаша затапливает из-за резкого таяния снега, сообщает Zakon.kz.

В последнюю неделю село Узынагаш "превратилось в Венецию", жалуются жители. Вода практически заходит в дома. Спасаться от бедствия приходится самостоятельно.

"Перекрываю воде доступ в дом чем только можно: камнями, мусором, землей, мешками. Септик до краев заполнен. Если ничего не делать, вода зайдет в дом и что тогда? Устали".Жительница села Узынагаш Мира Молдыбаева

Дети не могут добраться до школ и детских садов. А взрослые – на соседние улицы за питьевой водой. Водопровода в новостройках нет.

"Воды нет. Каждый сам копает во дворе колодец, но они сейчас замерзли. Поэтому ходим вот так с баклажками в поисках воды по соседям".Жительница села Узынагаш Зауреш Тобишева

С просьбой решить проблемы села люди не первый год обращаются к местным чиновникам. В свою очередь в акимате села сообщили, что просьбы людей не игнорируют. Все силы сейчас бросили на борьбу с подтоплениями. Из-за резкого таяния снега вода затопила с десяток сельских улиц.

"Такая ситуация сейчас наблюдается практически во всех новостройках. Снег тает и вода стекает к домам. Мы сейчас очищаем арыки и направляем воду вниз, в обратном направлении. Сейчас на улицах работает 10 единиц техники, как вы сами видите, и 50 человек".Главный специалист по ЧС акимата Узынагашского сельского округа Нурбол Мырзабаев

Власти обещают не допустить подтоплений жилых домов. Что же касается острой проблемы с питьевой водой, то на эти цели в этом году обещают выделить средства на водопровод. Правда, на его подведение уйдет не меньше двух лет. После этого намерены взяться за сельские дороги.


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