В Уральске водители пожаловались на дефицит газа

Очереди за сжиженным газом не уменьшаются в Уральске. Водители говорят, что второй день не могут заправить автомобили. На многих заправках топливо продают только по талонам, сообщает Zakon.kz.

На заправках Уральска с раннего утра выстроились очереди. Сжиженный газ на многих АЗС отпускают по талонам. Причина дефицита известна – внеплановый ремонт на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. Войти в рабочий режим обещают 23 февраля, сообщает телеканал "Астана".



Власти области сообщили, что на первый квартал в регион должны были получить 10 тысяч тонн сжиженного газа, но по факту привезли в разы меньше. Осталось всего 500 тонн топлива, этого хватит только на три дня. Поэтому они решили закупить автогаз из других источников.



"На ремонт они приостановили, у нас появился ажиотаж, так как они приостановили работу завода. Для этого с участием акима области с Министерством энергетики был разработан план, дополнительно нам дает "Жайык мунай" 1000 тонн, на сегодняшний день у нас есть график – каждый день выдают по 60 тонн, также нам дали из Актюбинска 200 тонн. Завтра начнем забирать". Замруководителя Управления энергетики и ЖКХ ЗКО Канат Умралиев

Обеспечить регион сжиженным газом в достаточном объеме чиновники обещают в течение двух дней.



