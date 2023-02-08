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В Уральске водители пожаловались на дефицит газа

очередь на газовую заправку в Уральске Фото: телеканал "Астана"
Очереди за сжиженным газом не уменьшаются в Уральске. Водители говорят, что второй день не могут заправить автомобили. На многих заправках топливо продают только по талонам, сообщает Zakon.kz.

На заправках Уральска с раннего утра выстроились очереди. Сжиженный газ на многих АЗС отпускают по талонам. Причина дефицита известна – внеплановый ремонт на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. Войти в рабочий режим обещают 23 февраля, сообщает телеканал "Астана".

Власти области сообщили, что на первый квартал в регион должны были получить 10 тысяч тонн сжиженного газа, но по факту привезли в разы меньше. Осталось всего 500 тонн топлива, этого хватит только на три дня. Поэтому они решили закупить автогаз из других источников.

"На ремонт они приостановили, у нас появился ажиотаж, так как они приостановили работу завода. Для этого с участием акима области с Министерством энергетики был разработан план, дополнительно нам дает "Жайык мунай" 1000 тонн, на сегодняшний день у нас есть график – каждый день выдают по 60 тонн, также нам дали из Актюбинска 200 тонн. Завтра начнем забирать".Замруководителя Управления энергетики и ЖКХ ЗКО Канат Умралиев

Обеспечить регион сжиженным газом в достаточном объеме чиновники обещают в течение двух дней.


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