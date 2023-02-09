Двоих подозреваемых в серии квартирных мошенничеств задержали в Талдыкоргане

В Талдыкоргане задержали подозреваемых в квартирных аферах. Они обещали помощь в приобретении квартир за деньги, сообщает Zakon.kz.

В полиции региона отметили, что заявления по фактам мошенничества начали поступать с начала февраля.



Заявители жаловались и требовали у полицейских принять меры в отношении двух местных жителей.

Вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались неработающие 28-летний мужчина и 33-летняя женщина. По данным полиции, они обещали получение жилья по госпрограмме с требованием вознаграждения от 450 тысяч до 2 млн тенге.

"Сейчас в отношении подозреваемых лиц следственный суд санкционировал арест. Оба содержатся под стражей. Пока насчитывается 12 потерпевших, но заявления продолжают поступать. Потерпевшие представляют разные слои населения - очередники на жилье, многодетные семьи и т.д. На сегодняшний день сумма причиненного ущерба составила почти 16,5 млн тенге. Но с учетом увеличения количества заявителей, эта сумма, предполагаем, возрастет вдвое". начальник следственного управления ДП Жетысуской области Руслан Чарапиев

В полиции дополнили, что по каждому факту возбудили уголовное дело, которое сейчас соединили в одно производство. Досудебное расследование проводят под координацией прокуратуры.