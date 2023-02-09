В Лондоне подписано соглашение о единстве Украины и Великобритании

Декларацию о единстве Украины и Великобритании, а также помощи Киеву подписали Премьер-министр Риши Сунак и президент Владимир Зеленским, передает Zakon.kz

Как сообщает ТАСС, в документе отмечается, что Лондон продолжит предоставлять Киеву помощь "на земле, в воздухе и на море". С февраля 2022 года, Великобритания оказала Украине военную, гуманитарную и экономическую поддержку на сумму почти в 4 млрд фунтов стерлингов, или 4,8 млрд долларов.

Страны договорились использовать "все законные способы", чтобы направить российские активы на восстановление Украины.

"Мы также обеспечим, согласно нашим юридическим системам, чтобы у России не было доступа к активам, которые мы заморозили или иммобилизовали, до того как она навсегда прекратит нарушение украинского суверенитета", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Сунак встретился с Зеленским 8 февраля. До этого король Великобритании Карл III провел аудиенцию с Зеленским. Дальше Владимир Зеленский прибудет с визитом во Францию.