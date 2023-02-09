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"Нур Алем" подсветили флагом Турции

цвет флага Фото: akorda.kz
В Астане сфера "Нур Алем" 8 февраля окрасилась в цвета турецкого флага. Казахстанцы выразили солидарность турецкому народу, пострадавшему от разрушительных землетрясений, сообщает Zakon.kz.


7 февраля в Азербайджане один из архитектурных символов Баку – Центр Гейдара Алиева – окрасился в цвета турецкого флага. 

флаг

Фото: Anadolu Agency

6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции. Всего за день свыше 10 афтершоков почувствовали жители Турции после мощного землетрясения.

По последним данным, при землетрясении в Турции погибли 12 391 человек.

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