"Нур Алем" подсветили флагом Турции

В Астане сфера "Нур Алем" 8 февраля окрасилась в цвета турецкого флага. Казахстанцы выразили солидарность турецкому народу, пострадавшему от разрушительных землетрясений, сообщает Zakon.kz.





7 февраля в Азербайджане один из архитектурных символов Баку – Центр Гейдара Алиева – окрасился в цвета турецкого флага.

Фото: Anadolu Agency

6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции. Всего за день свыше 10 афтершоков почувствовали жители Турции после мощного землетрясения.

По последним данным, при землетрясении в Турции погибли 12 391 человек.

