Досаев про Алматы: Все, что я не трону в городе, в чьей-то собственности

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района пошутил над тем, что многие общественные места в городе принадлежат частным лицам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Одна из жительниц микрорайона Нур-Алатау рассказала, что на пересечении улиц Утегенова и Казыбек Тауасарулы находится заброшенный сквер, где, кроме Вечного огня, ничего нет. Она попросила акима обустроить сквер, поставить скамейки, клумбы.

Аким Бостандыкского района Алтай Рахимбетов, отвечая на вопрос, сообщил, что данный сквер находится в частной собственности. Сейчас акимат совместно с Управлением земельных отношений работает над тем, чтобы вернуть сквер в госсобственность и в последующем обустроить.

"Вот видите, все, что я не трону, в чьей-то собственности в этом городе", – отметил аким Алматы Ерболат Досаев.

В связи с этим глава мегаполиса поручил акиму района решить этот вопрос и преобразить сквер.

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района 9 февраля заявил, что в городе проведут новый сейсмический аудит во второй половине 2023 года.

