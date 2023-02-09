Курсы валют в обменниках Казахстана на 9 февраля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 9 февраля 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 455,65 тенге, евро – 489,96 тенге, рубля – 6,36 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 454 тенге, продажи – 457 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 492 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,15 тенге, продажи – 6,3 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 453,5 тенге, продажи – 457 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 493 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,05 тенге, продажи – 6,35 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 454 тенге, продажи – 455,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 490 тенге. Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,1 тенге, продажи – 6,3 тенге. Читайте также Почему в январе тенге укрепился к доллару Кто должен платить взносы на ОСМС, уточнили в Минздраве Почему третью неделю подряд укрепляется тенге, рассказали эксперты

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