Чужой беды не бывает: какие мировые звезды откликнулись на трагедию в Турции и Сирии

Добрый челлендж запустили неравнодушные звезды по всему миру. Откликнулись популярные артисты, спортсмены, модели мирового уровня, TikTok и Instagram-блогеры с многомиллионной аудиторией в соцсетях. Кто из знаменитостей поддержал жителей Турции и Сирии в трудные дни, выяснял Zakon.kz.

Число погибших, по последним данным, превысило 12 тысяч человек. Выжившие после страшного землетрясения и спасенные из-под завалов люди нуждаются в поддержке. Это понимают во всем мире и как могут стараются оказать пострадавшим жителям Турции и Сирии поддержку.



Так, к примеру, всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген, узнав о трагедии, решил часть вырученных средств от продажи билетов на концерты в рамках мирового турне "Stranger" пожертвовать в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Не остаются в стороне и другие мировые знаменитости.

Какие всемирно известные модели поддержали Турцию и Сирию





Фото: Instagram/bellahaddid, gigihadid

На трагедию в Турции и Сирии отреагировали модели, сестры Хадид. Джиджи и Белла Хадид опубликовали stories в Instagram, где выразили соболезнования погибшим и пострадавшим. Популярные в Америке модели, которые исповедуют ислам, также призвали неравнодушных людей отправить средства в фонд для пострадавших от землетрясения.



"С разбитым сердцем наблюдаю за теми, кто пострадал от землетрясений в Сирии и Турции. Я своими глазами вижу работу ЮНИСЕФ по поддержке детей во время кризиса и восстановлению после него. Пожалуйста, посмотрите этот пост, чтобы узнать больше о том, на чем они сосредоточены в настоящее время, и пожертвуйте, если можете", – написала в stories Джиджи Хадид.

"Озноб во всем теле. Я соболезную и молюсь за всех причастных. Ужасная новость, по-настоящему потрясла меня. Ищем способы помочь прямо сейчас", – прокомментировала трагедию Белла Хадид.





Фото: Instagram/kendalljenner

Не осталась в стороне и Кендалл Дженнер. Американская модель и участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян" с 276-миллионной аудиторией в Instagram попросила своих подписчиков помочь жертвам катастрофы в Турции и Сирии.





Фото: Instagram/des.qua

Руку помощи протянул и популярный 23-летний манекенщик из Германии Десире Миа. Он призвал всех поддержать усилия по оказанию помощи после двух сильных землетрясений, которые опустошили 10 турецких провинций и некоторые районы Сирии.



Неравнодушные фрилансеры, TikTok и Instagram-блогеры

Известная американская TikTok блогерша Авани Грегг решила не оставаться в стороне. 20-летняя фрилансерша с многомиллионной аудиторией в социальных сетях опубликовала в своем Instagram-аккаунте ссылку для пожертвований пострадавшим после землетрясения.





Фото: Instagram/ruslanagee

Добрый челлендж поддержала и Руслана Джавадова (творческий никнейм: Руслана Джи) из Азербайджана.



Певцы и актеры выражают солидарность жертвам землетрясения в Турции и Сирии

Актер Антонио Бандерас в своем Twitter отправил "объятия солидарности" турецкому и сирийскому народу.

Фото: Twitter/Antonio Banderas

"Объятия в солидарность с турецким и сирийским народами. Вся поддержка для них из-за трагедии, которая обрушилась на них за последние несколько часов", – написал популярный актер.

Бразильский писатель Пауло Коэльо поделился подробностями о Турецком Красном Полумесяце, призывая людей делать пожертвования для жертв землетрясения.

За помощью обратилась и всемирно известная телеведущая и актриса Эллен Дедженерес. Она выложила в своем Instagram призыв помочь всем жертвам.





Фото: Instagram/ellendegeneres

"Турция и Сирия нуждаются в нашей помощи. Тысячи людей погибли, и многие до сих пор остаются в ловушке под обломками. Если вы можете поддержать усилия по оказанию помощи, я надеюсь, что вы это сделаете", – написала Эллен Дедженерес в Instagram.

Фото: скриншот

Корейские знаменитости в свою очередь жертвуют деньги на помощь пострадавшим. Артист Чан Сон Гю сообщил в среду в своем Instagram, что он пожертвовал 23 миллиона вон – около 8,5 млн тенге в качестве помощи.



"Надеюсь, больше никто не пострадал. Я молюсь за быстрое восстановление двух стран", – написал Чан Сон Гю.

Певец Ким Джин Ву, также известный как Джину, из бойз-бэнда Winner пожертвовал 10 миллионов вон Корейской ассоциации помощи при стихийных бедствиях.

Рэпер ДинДин также пожертвовал 10 миллионов вон Корейскому Красному Кресту. Актер Йим Си Ван также пожертвовал 10 миллионов вон Корейскому Красному Кресту.

Волейболистка Ким Ён Кунг, которая играла за турецкую команду в 2011 году, через свой Instagram призывает других присоединиться к усилиям по оказанию помощи.

Звездные спортсмены – о трагедии в Турции и Сирии

Форвард сборной Бельгии и стамбульского "Галатасарая" Дрис Мертенс присоединился к движению волонтеров. Футболист вместе с тысячью добровольцев оказывает помощь людям, которые пострадали в результате землетрясения в Турции. Впечатлениями от новой работы звезда мирового футбола поделился на своей странице в Instagram.

Выразил соболезнования тем, кто погиб в результате двух землетрясений в Турции и Сирии, и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Он заявил, что олимпийское движение поддержит пострадавшие общины. По его словам, ситуация трагична, поскольку среди пострадавших есть молодые спортсмены.





Фото: IOC

"С большой грустью МОК узнал о трагической гибели людей и разрушениях, вызванных землетрясением, которое обрушилось на юго-восточный регион Турции и Сирии. Наши сердца соболезнуют всем семьям спортсменов, которые погибли или пострадали во время участия в спортивных соревнованиях в пострадавшем районе. Обстоятельства этого стихийного бедствия тем более трагичны, что среди пострадавших оказалось немало молодых спортсменов. Наши симпатии также принадлежат тем, кто неустанно работает, чтобы помочь в этих спасательных операциях. Олимпийское движение готово помочь всем, чем мы можем, поскольку спорт может сыграть важную роль в восстановлении сообществ и в помощи людям в нормализации их жизни", – говорится в заявлении президента МОК.

Помощь Казахстана пострадавшим в Турции

Для расширения оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турцию из Казахстана отправились спасатели. Общее количество – 100 человек. Соответствующее поручение дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Также стало известно, что волонтеры Казахстана собирают гумпомощь для Турции. На данный момент необходимы одеяла, спальные мешки, термосы, ручные фонари, портативные зарядные устройства power bank, а также памперсы и средства личной гигиены.

Помимо этого, посольство Турции в Казахстане также опубликовало реквизиты для пожертвований. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи на пресс-конференции в Астане. Он также поблагодарил казахстанцев, оказывающих помощь пострадавшим от землетрясений в Турции.

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Карина Адильбекова



