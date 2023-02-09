В Казахстане к оптовым поставщикам нефтепродуктов будут предъявляться новые требования

В Казахстане с 3 марта 2023 года вступают в силу новые требования в отношении оптовых поставщиков нефтепродуктов, предусмотренные в законе о госрегулировании, сообщает Zakon.kz.

Теперь оптовые поставщики нефтепродуктов должны отвечать требованию по владению на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов.

Договор аренды базы нефтепродуктов должен заключаться на срок не менее одного года.

Также говорится, что реализаторы авиационного топлива или оптовой реализации нефтепродуктов производителями нефтепродуктов, поставщики нефти и импорта нефтепродуктов также должны владеть на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов или резервуаром.

Поправки также предусматривают государственное регулирование цен на нефтепродукты.

В частности, говорится, что для обеспечения экономической безопасности в Казахстане может устанавливаться государственное регулирование цен на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции и на оптовую реализацию нефтепродуктов, предназначенных для реализации на стационарных автозаправочных станциях, имеющих важное социальное значение, а также оказывающих существенное влияние на экономику республики.

Уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, устанавливает предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции и на оптовую реализацию нефтепродуктов, предназначенных для реализации на стационарных автозаправочных станциях.

В свою очередь лица, осуществляющие розничную продажу нефтепродуктов через стационарные АЗС, обязаны не превышать установленные предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен.

Лица, осуществляющие оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных АЗС, обязаны не превышать установленные предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов.

При этом указывается, что предельные цены на розничную и оптовую реализацию нефтепродуктов через стационарные АЗС устанавливаются не более одного раза в месяц.