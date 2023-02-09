Токаев поручил усилить работу по раскрытию преступлений против общественников и журналистов

9 февраля президент Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, президент был проинформирован о криминогенной обстановке в январе 2023 года.

"Благодаря реализации комплекса превентивных мер удалось существенно снизить количество убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, краж, хулиганств, скотокрадств, а также преступлений, совершенных на улицах".

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с миграционной ситуацией, мерами по противодействию организованной и наркопреступности, а также результатами работы по профилактике правонарушений и дорожно-транспортных происшествий.

Также министр отчитался о первых результатах пилотного проекта по проверке сотрудников полиции на добропорядочность (Іntegrity check) в рамках утвержденной президентом Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.

Наряду с этим Марат Ахметжанов доложил о ходе работ по легализации иностранного автотранспорта и о разработке Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы.

В заключении глава государства поручил активизировать работу по раскрытию противоправных действий и провокаций, направленных против представителей гражданского общества и журналистов.

"Президент также дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности", — сказано в сообщении.

Утром 9 февраля Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина. Тогда поручил направить гуманитарную помощь Сирии.