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Курс доллара упал на торгах 9 февраля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 452,37 тенге, снизившись еще на 3,23 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 66,69 тенге (-0,51).

Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 489,96 тенге, рубля – 6,36 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 455-458,5 тенге, евро – по 489-493,5 тенге, российские рубли – по 6,25-6,5 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 9 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures выросла на 0,20%, до 85,25 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,14%, до 78,58 долларов за баррель.

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Лариса Черненко
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