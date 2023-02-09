Осадки и похолодание ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте с 10 по 12 февраля
Фото: Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды в трех городах Казахстана на ближайшие три дня, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды в Астане:
- 10 февраля: переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -24...-26°C, днем -13...-15°C.
- 11 февраля: облачно, временами снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -20...-22°C, днем -13...-15°C.
- 12 февраля: облачно, временами снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -21...-23°C, днем -12...-14°C.
Прогноз погоды в Алматы:
- 10 февраля: переменная облачность, временами осадки (преимущественно снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°C, днем -1...-3°C.
- 11 февраля: переменная облачность, ночью снег. Временами туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -11...-13°C, -3...-5°C.
- 12 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -10...-12°C, -2...-4°C.
Прогноз погоды в Шымкенте:
- 10 февраля: облачно, снег, ночью временами сильный. Ветер юго-западный с переходом на северный 8-13, ночью порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°C, днем -3...-5°C.
- 11 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°C, днем 0...-2°C.
- 12 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8°C, днем 0...+2°C.
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