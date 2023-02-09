Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Телеком операторы обеспечили бесплатной связью и интернетом казахстанских спасателей в Турции

Телеком операторы обеспечили бесплатной связью и интернетом казахстанских спасателей в Турции Фото: pixabay
Казахстанские телеком операторы обеспечили бесплатными услугами спасателей МЧС РК, участвующих в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции.

В связи с землетрясениями на юго-востоке Турции, прибывшему отряду спасателей и медикам МЧС Казахстана операторы начислили 60 минут на входящие и исходящие звонки на казахстанские и турецкие номера и 8 ГБ интернет-трафика.

При необходимости пакеты связи будут продлены.

Абоненты проинформированы об этом посредством SMS.

  • Клиенты Beeline могут проверить начисление в приложении "Мой Beeline" или по команде *106#.
  • Клиенты Kcell/ Activ могут проверить начисление через суперприложение activ/Kcell или по команде *111*3#.
  • Клиенты Tele2/ Altel могут проверить начисление в мобильном приложении: https://click.tele2.kz/2sDW/roami или по команде: *382#.

Напомним, что в понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений, которая также затронула несколько провинций Сирии. У сильнейших толчков магнитуда превысила 7 баллов. В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. На сегодняшний день ведется работа по ликвидации последствий землетрясения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Читайте также

Осадки и похолодание ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте с 10 по 12 февраля

Жители Каскелена жалуются на сильный запах газа

На месте кладбища в Астане передумали строить шестиполосную дорогу

Анастасия Московчук
Казахстан Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
гражданство юморист Казахстан
Гарик Харламов стал казахстанцем: шутливый ролик обсуждают в сети
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открылись"
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открыты"
Похолодание, сильные осадки и туман ожидаются в Казахстане
Похолодание, сильные осадки и туман ожидаются в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления