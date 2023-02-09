Как будет развиваться рынок перестрахования в Казахстане в 2023 году

Объем рынка внутреннего и входящего перестрахования в Казахстане в минувшем году заметно вырос. Zakon.kz узнал у экспертов рынка, продолжится ли эта тенденция в текущем году и будут ли страховщики готовы принимать на себя крупные риски.

По данным аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), в 2022 году структура рынка перестрахования в Казахстане претерпела заметные изменения.

Так, объем страховых премий, перестрахованных внутри страны, увеличился более чем в два раза: с 9 млрд в 2021 году до 19 млрд в 2022 году. Объем премий, переданных на перестрахование нерезидентам, на этом фоне снизился на 2%, а объем входящего перестрахования вырос на 20%.



"Соответственно, можно сделать вывод о растущем доверии к казахстанскому страховому рынку и увеличении его емкости", – отметили в АФК.

В ассоциации добавили, что перестраховочная емкость растет вслед за капитализацией страховых компаний, что в перспективе может положительно отразиться на готовности казахстанских игроков принимать на себя и крупные риски.

Так, активы страхового сектора за 2022 год увеличились на 13% - до 2,1 трлн тенге, а капитал вырос на 5% - до 0,8 трлн тенге.

"Потенциал для дальнейшего развития перестрахования присутствует. Таким образом, в текущем году можно ожидать умеренный рост входящего перестрахования в Казахстане", – прокомментировали специалисты АФК.

Директор ТОО "Interconsult info", консультант по страхованию Марина Шиповалова отмечает, что входящее перестрахование - довольно специфический продукт, который на казахстанском страховом рынке реализуют не очень многие страховые компании. При этом самый крупный игрок занимает 70-80% этого сегмента.

Другие казахстанские компании, доля которых составляет лишь малую часть рынка перестрахования, пока только начинают делать первые шаги в этом направлении и в основном работают с крупными международными брокерами. Спикер пояснила, что, как правило, такие брокеры страхуют не конкретные риски, а определенные портфели рисков.

"Возможно, казахстанский рынок готов развивать это направление, но, скорее всего, не слишком активно. Так как у большинства компаний нет большого опыта в том, чтобы принимать большие риски на перестрахование, нет значительного капитала, который мог бы эти риски покрыть", – пояснила Марина Шиповалова.

Кроме этого, по мнению эксперта, мало кто из казахстанских страховщиков имеет достаточный уровень компетенций для того, чтобы стать серьезными игроками на международном рынке перестрахования.

"Местные страховщики и при наличии крупных рисков в Казахстане стараются большую часть этих рисков перестраховать на международном рынке, что вполне разумно, но опять же говорит о том, что возможности местного капитала не такие большие, как, возможно, нашему рынку хотелось и было бы полезно". Марина Шиповалова

Поскольку совокупный капитал казахстанского страхового рынка по международным меркам не большой, страховые компании не готовы полностью принимать на себя крупные риски. Тем не мнее, не исключено, что страховщики могут участвовать в различных перестраховочных программах по крупным рискам, принимая небольшие объемы по ним.

"Вероятнее всего, входящее перестрахование в текущем году будет на том же уровне, либо немного выше. Оно будет расти небольшими темпами. Это связано с тем, что действительно сейчас на международных рынках большая проблема с перестраховочной емкостью и наш местный рынок может реально принять в этом участие. Вопрос в том, насколько активно он будет это делать. Страховщики сами будут смотреть, насколько им интересен этот бизнес, на качество рисков и насколько этот бизнес для них убыточный". Марина Шиповалова

В АФК добавили, что в концепции развития финансового сектора Казахстана до 2030 года предложен дополнительный механизм по увеличению емкости страхового рынка, в том числе для обеспечения возможностей страхования крупных и катастрофических убытков.

Как пояснили в ассоциации, этот механизм предполагает создание страхового пула для совместного страхования одного риска несколькими страховщиками.

"Это позволит применять единые условия и тарификацию, обеспечит прозрачную и доступную организацию системы страхования, а также обеспечит эффективную систему перераспределения рисков, в том числе на рынке перестрахования", – резюмировали в АФК.

Автор: Ольга Кудряшова