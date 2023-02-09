Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Касымбек заступился за столичных коммунальщиков

Касымбек заступился за столичных коммунальщиков Фото: akorda.kz
В дни, когда в столице лежал гололед, коммунальщики работали круглосуточно. Аким столицы Женис Касымбек поблагодарил их за труд, передает корреспондент Zakon.kz.

На встрече акима столицы Жениса Касымбека с жителями Байконурского района у него поинтересовались, почему в городе медленно устраняют гололед, и кто будет отвечать за открытые переломы поскользнувшихся астанчан. Женис Касымбек отметил, что гололед в столице был последствием аномальных погодных условий.

"Три-четыре дня шел снег, выпала месячная норма. Потом, вы помните то утро да? Это был воскресный день или суббота, новогодние дни. Был дождь. На следующую ночь температура опустилась ниже 30 градусов. Аномальные условия были. Соответственно, гололед образовался. Такого давно уже не было. Гололед был не только в Астане, но и в ряде других населенных пунктов вокруг, где были аналогичные природные условия в те дни. Поэтому если идет снег, после этого дождь, а потом заморозки - естественно лед будет образовываться".Женис Касымбек

Он заступился за коммунальщиков, отметив, что отрабатывали ситуацию все в ускоренном темпе, как могли.

"Считаю, что коммунальные службы работали круглосуточно, могу вам это сказать объективно. Я благодарен работе коммунальных служб. Но, к сожалению, тогда объем осадков и ситуация, вы помните, неделю были 30-градусные морозы, нам не позволили это буквально в течение двух-трех дней убрать. Но впоследствии в течение недели эти проблемы были устранены. Действительно, количество травм в те дни, горздрав подтвердит, увеличилось. И приемы в больницах были. Но и медики, и коммунальщики максимально старались ситуацию исправить".Женис Касымбек

Аким провел встречу с жителями Байконурского района. Горожане поднимали разные вопросы, в том числе коснулись ситуации повсеместным возведением новых ЖК. Женис Касымбек негативно высказался о точечной застройке и заявил, что будет максимально препятствовать этому.

Читайте также

Главное за день: Сейсмоаудит зданий в Алматы и 12 тысяч депутатов

Казахстанцев стало больше на 269 тысяч человек

Почти 12 тысяч человек выдвинулись по мажоритарным округам в маслихаты

Жадра Жулмухаметова
Астана Касымбек Женис Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
гражданство юморист Казахстан
Гарик Харламов стал казахстанцем: шутливый ролик обсуждают в сети
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открылись"
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открыты"
Похолодание, сильные осадки и туман ожидаются в Казахстане
Похолодание, сильные осадки и туман ожидаются в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления