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16 найденных под завалами младенцев транспортировали на самолете Эрдогана

транспортировка Турция Анкара младенцы Фото: Twitter/EmineErdogan
В Анкару доставили 16 младенцев, которые были найдены в пострадавшем от землетрясения городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает Zakon.kz.

В материале News.sky отмечено, что детей перевезли в одну из столичных клиник самолетом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 

Кроме того, первая леди Турции Эмине Эрдоган опубликовала в Twitter фотографии транспортировки.

Все дети остались без родителей.

По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции превысило 14 тысяч человек.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля.

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