16 найденных под завалами младенцев транспортировали на самолете Эрдогана
Фото: Twitter/EmineErdogan
В Анкару доставили 16 младенцев, которые были найдены в пострадавшем от землетрясения городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает Zakon.kz.
В материале News.sky отмечено, что детей перевезли в одну из столичных клиник самолетом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Кроме того, первая леди Турции Эмине Эрдоган опубликовала в Twitter фотографии транспортировки.
Bakım altına alınan bebeklerimizin bundan sonraki süreçlerinin de takipçisi olacağım.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 8, 2023
Afetten etkilenen tüm çocuklarımızın iyi haberlerini almayı diliyor, yaralanan yavrularımıza acil şifa diliyorum. @tcailesosyal pic.twitter.com/VSqltUGoKN
Все дети остались без родителей.
По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции превысило 14 тысяч человек.
Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля.
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