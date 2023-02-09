16 найденных под завалами младенцев транспортировали на самолете Эрдогана

Фото: Twitter/EmineErdogan

В Анкару доставили 16 младенцев, которые были найдены в пострадавшем от землетрясения городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает Zakon.kz.

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