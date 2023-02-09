Главное за день: сейсмоаудит зданий в Алматы и 12 тысяч желающих стать депутатом

Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что в городе проведут новый сейсмический аудит, бизнесмена Анатолия Балушкина вызвали на следственные действия, и почти 12 тысяч казахстанцев захотели стать депутатами маслихатов, сообщает Zakon.kz.

Кто должен платить взносы на ОСМС, уточнили в Минздраве

Минздрав внес изменения и дополнения в Правила и сроки исчисления и перечисления отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование. Плательщиками ОСМС являются в том числе работодатели, применяющие специальные налоговые режимы и осуществляющие уплату отчислений в фонд в рамках единого платежа, а также другие лица.

В Алматы проведут сейсмоаудит зданий

Новая карта сейсмического микрорайонирования была утверждена в 2021 году. В ней были учтены все разломы. Работа над этим продолжается. В Алматы в 2020-2021 годах появились новые тектонические разломы. В новом генплане все необходимые требования по сейсмике учтены.

Как и какие налоги будут платить майнеры

В Казахстане с 1 января 2023 года были внесены изменения в Налоговый кодекс. Лицам, осуществляющим майнинг, необходимо будет представить годовую форму (880.00) налоговой отчетности за 2022 год не позднее 31 марта 2023 года. Если ранее платили в бюджет по одному тенге за каждый потребленный киловатт/час электроэнергии, то теперь эта ставка заметно выросла и зависит от стоимости потребляемой энергии.

Анатолия Балушкина вызвали на следственные действия в Усть-Каменогорск

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) вызвало подозреваемого Анатолия Балушкина, который находится за пределами республики и уклоняется от явки в орган досудебного расследования. Его объявили в розыск. Уголовное дело расследуют по статье "Мошенничество". Подозреваемый Балушкин вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс

Цены на аренду жилья

По данным Бюро национальной статистики, продолжается тенденция снижения арендной платы. Так, в январе по сравнению с предыдущим месяцем средняя стоимость снизилась на 2,5%. При этом за месяц (с декабря 2022 года по январь 2023 года) цены на продажу нового жилья повысились на 0,7%, на перепродажу квартир – на 0,3%.

Еще шесть землетрясений зафиксировали в Турции



Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал шесть землетрясений в центральной и восточной частях Турции. Магнитуды землетрясений не превышали пяти баллов.

Почти 12 тысяч человек выдвинулись по мажоритарным округам в маслихаты

Всего в Казахстане 223 маслихата всех уровней, в них 3415 мандатов. В маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы половина депутатов будет избрана по партийным спискам и половина – по одномандатным округам. В Мажилис выдвинуто 283 кандидата по партийным спискам и 609 – по одномандатным территориальным избирательным округам.