Сильный ветер, снег и метель – синоптики предупредили о непогоде в 9 областях Казахстана

Синоптики рассказали о неблагоприятных погодных условиях, которые прогнозируются в девяти регионах страны 10 февраля, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации РГП "Казгидромет", в северных, южных и горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки – преимущественно снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы до 23-28 м/с.

В Конаеве ожидается ветер юго-западный с порывами 15-20 м/с.

На западе Актюбинской области ожидается туман. Ветер северо-западного направления, днем ​​на севере области с порывами до 20 м/с.

"На юге и в центре Абайского района ожидаются сильный снег, низовая метель. Ночью на юге области – туман. Ветер западный, северо-западный, днем на востоке, юге области с порывами 15-20 м/с". РГП "Казгидромет"

На севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный снег и низовая метель. Ночью на севере и юге области ожидается туман. Ветер западный, днем ​​северо-западный, на юге области с порывами 15-20 м/с.

В ночь на 10 февраля в южных и горных районах Жетысуского района ожидается сильный снег. На севере, востоке, в центре области – низовая метель, на юге и в горных районах – гололед.

Ветер юго-западный на севере, востоке, в центре области 15-20, с порывами 25 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На большей части Костанайской области также будет идти снег. На севере, западе области – низовая метель. Ночью и утром на востоке области – туман. Ветер северо-западный, на севере, западе области порывы будут достигать 20 м/с.



Ночью и утром на севере, востоке и в центре Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На западе, севере и юге области ожидается ливень. На западе, севере и юге области прогнозируется сильный ветер юго-западного и западного направления. Порывы будут достигать 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель.

Ночью и утром на северо-востоке Павлодарской области и в Павлодаре также будет туманно.

Ранее синоптики рассказали о метели на большей части Казахстана.