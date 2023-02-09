В аэропорту Алматы задержали иностранцев-нарушителей

Граждан Индии выдворили за пределы страны за нарушение миграционного законодательства, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал первый заместитель начальника ДП на транспорте Мадияр Айтуганов, сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы выявлены трое граждан Индии 19, 21 и 32 лет. Они нарушили миграционное законодательство Казахстана, уклонившись от выезда в течение периода, превышающего десять суток после истечения установленного законодательством срока.



"В отношении нарушителей составлен административный протокол по ч. 4 ст. 517 КоАП РК "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения". Мадияр Айтуганов

Кроме того, аналогичное правонарушение зафиксировано на станции Шу при проверке пассажирского поезда сообщением "Кокшетау – Кызылорда". В отношении 28-летнего гражданина Таджикистана составлен административный материал по статье 517 ч. 4 КоАП РК.

Решением судов по административным правонарушениям вышеуказанные иностранцы привлечены к ответственности в виде выдворения за пределы Казахстана с установлением запрета на въезд на территорию РК сроком на 5 лет.

С начала года транспортные полицейские привлекли к административной ответственности свыше 120 граждан за нарушение миграционного законодательства Казахстана, из них за нарушение правил пребывания – 86 иностранцев.

