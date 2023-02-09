В ДТП на трассе в Акмолинской области погибла кыргызстанка

Акмолинские полицейские ведут расследование по факту гибели в ДТП гражданки Кыргызстана. Трагедия произошла из-за столкновения грузовика и легкового автомобиля, который выехал на встречку, сообщает Zakon.kz.

Дорожное происшествие, с участием грузовой автомашины Мan и автомашины Daewoo Matiz, произошло 8 февраля в Жаксынском районе на 922 км автодороги Екатеринбург – Алматы.

"По предварительной информации водитель автомашины Daewoo Matiz, 64-летний гражданин Кыргызстана, совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом под управлением 55-летнего жителя Карагандинской области", – сообщили в полиции.

В результате ДТП пассажирка легковушки – 62-летняя гражданка Кыргызстана – скончалась на месте происшествия.

Фото: polisia.kz

Водитель автомашины Daewoo Matiz доставлен в Жаксынскую районную больницу. Его несовершеннолетние пассажирки, 2005 и 2019 г.р. – не пострадали.

"Ведется досудебное расследование по ч.3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Согласно заключению медицинского освидетельствования водитель автомашины Мan был трезв", – отмечается в информации.

Автомобили водворены на стоянку. Назначены экспертизы.

Ранее стало известно, что в Алматинской области в массовом ДТП погиб мужчина.