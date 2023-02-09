Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В ДТП на трассе в Акмолинской области погибла кыргызстанка

ДТП произошло на трассе Акмолинской области Фото: Zakon.kz
Акмолинские полицейские ведут расследование по факту гибели в ДТП гражданки Кыргызстана. Трагедия произошла из-за столкновения грузовика и легкового автомобиля, который выехал на встречку, сообщает Zakon.kz.

Дорожное происшествие, с участием грузовой автомашины Мan и автомашины Daewoo Matiz, произошло 8 февраля в Жаксынском районе на 922 км автодороги Екатеринбург – Алматы.

"По предварительной информации водитель автомашины Daewoo Matiz, 64-летний гражданин Кыргызстана, совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом под управлением 55-летнего жителя Карагандинской области", – сообщили в полиции.

В результате ДТП пассажирка легковушки – 62-летняя гражданка Кыргызстана – скончалась на месте происшествия.

ДТП на трассе в Акмолинской области

Фото: polisia.kz

Водитель автомашины Daewoo Matiz доставлен в Жаксынскую районную больницу. Его несовершеннолетние пассажирки, 2005 и 2019 г.р. – не пострадали.

"Ведется досудебное расследование по ч.3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Согласно заключению медицинского освидетельствования водитель автомашины Мan был трезв", – отмечается в информации.

Автомобили водворены на стоянку. Назначены экспертизы.

Ранее стало известно, что в Алматинской области в массовом ДТП погиб мужчина.

Читайте также

В аэропорту Алматы задержали иностранцев-нарушителей

Казахстан и Франция будут помогать друг другу в уголовных делах

Казахстанец заявил, что его похитили и пытали полицейские

Оксана Житникова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
гражданство юморист Казахстан
Гарик Харламов стал казахстанцем: шутливый ролик обсуждают в сети
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открылись"
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открыты"
Похолодание, сильные осадки и туман ожидаются в Казахстане
Похолодание, сильные осадки и туман ожидаются в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления