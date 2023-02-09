Число погибших при землетрясении в Турции превысило 16 тысяч

Количество раненых после землетрясения в Турции составило 64 194 человека, сообщает Zakon.kz.

Число жертв землетрясений в Турции возросло до 16 170. Такие данные привел Реджеп Тайип Эрдоган.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки.

Одеяла, фонарики и памперсы – волонтеры Казахстана собирают гумпомощь для Турции. В Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции.