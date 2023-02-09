Турагенты рассказали, как изменится отдых в Турции после землетрясения

После землетрясения в Турции ситуация не изменилась. Наши граждане не сдают, а, напротив, покупают туда путевки, сообщает Zakon.kz.

При выборе мест для качественного отдыха казахстанцев Турция – вариант номер один. Но люди летают туда не только в отпуск – кто на шопинг, кто по работе, а некоторые, как, например, Айым Каримгужинова – на учебу. Столичная студентка собиралась на стажировку в Измир, однако после турецкой трагедии решила выбрать другую локацию, сообщает телеканала "Астана".



"Конечно же, вопрос, который нас волновал, – может ли это произойти снова. Я узнала, что если в стране есть сейсмическая активность, то вообще никак нельзя сделать прогноз, будет ли это снова, когда, с какой мощностью. Это, конечно же, очень пугает, поэтому мы решили отменить эту стажировку". Жительница Астаны Айым Каримгужинова

Однако беспокойство Айым разделяют не все. Среди тех, у кого поездки были запланированы на ближайшие недели, паники нет. Спокойны и те, кто сейчас отдыхает на турецких курортах, сообщают эксперты.

"Туристы сохраняют спокойствие. С ними связывались. У них нормальное самочувствие. Конечно, все переживают, что такое горе случилось, сопереживают. Туристическая индустрия в Турции развивается, прежде всего, в тех районах, которые землетрясение, слава Богу, не коснулось. Поэтому подозревать, что как-то скажутся последствия – в целом, конечно, на экономике скажутся, но я думаю, что никаких проблем и ухудшения условий не произойдет". Председатель КФ "Туристiк Қамқор" Инна Рей

В Уральских турагентствах, к примеру, путевки продаются активно. Цены, к слову, остались прежними – сейчас тур на одного можно приобрести в среднем за 300 тыс. тенге.

"Спрос никогда не теряется на Турцию. Это основное наше направление. Информации по отменам рейсов никакой не было, все летают. Вчера буквально рейс в Стамбул улетел. Мы сами бронируемся, своих родных бронируем, родителей бронируем на летний сезон". Менеджер туристической компании Юлия Грязнова

На сегодняшний день заявлений на отмену туров не поступало. Казахстанцы путешествуют в обычном режиме.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки. Тело Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля.

Одеяла, фонарики и памперсы – волонтеры Казахстана собирают гумпомощь для Турции. В Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции.