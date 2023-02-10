Роналду впервые оформил дубль за "Аль-Наср"

Нападающий Криштиану Роналду впервые оформил два гола за "Аль-Наср" в матче против "Аль-Вахды", сообщает Zakon.kz.

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38-летний португалец на 21-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Вахды" получил передачу от хавбека Абдуррахмана Гариба и точно пробил левой ногой в дальний угол ворот соперника.

На 40-й минуте форвард реализовал выход один на один, забив правой ногой.

Роналду уже забивал за новую команду в лиге, но делал это с пенальти. Теперь на счету Криштиану 3 гола за 3 матча в чемпионате Саудовской Аравии.