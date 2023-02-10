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Разработчик видеоигр привлек полицию для работы с гневными геймерами

токсичный геймер Фото: pixabay
В интернете часто спорят насчет поведения геймеров в онлайн-играх – далеко не каждый фанат Counter-Strike или Dota 2 умеет нормально общаться не только с соперниками, но и со своими сокомандниками. Проблему "токсичных" геймеров намерена решить Ubisoft, сообщает Zakon.kz.

Французская компания заключила соглашение с правоохранительными органами Нортумбрии (Великобритания), сообщает 4PDA.

Сотрудники центра по работе с клиентами в Ньюкасле будут послеживать за онлайн-взаимодействиями в играх французского издательства и, если какие-то ситуации начнут выходить из-под контроля, обратятся за помощью к экспертам по вопросам общения в интернете.

В особо экстремальных случаях (например, если чьей-то жизни будет угрожать опасность) полицейских будут уведомлять о происходящем, после чего те начнут действовать самостоятельно. Причем даже если нарушитель живет в другой стране, рука закона так или иначе до него дотянется.

Пока что это экспериментальная система, и сложно сказать, как хорошо она будет функционировать на практике. По словам Ubisoft, которая просто хочет сделать правое дело, пока помощь полиции требуется в очень редких случаях, которые составляют 0,01% от общего числа обращений.

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