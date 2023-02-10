В Павлодаре несовершеннолетнему насильнику дали 7,5 лет лишения свободы
По информации Pavlodarnews.kz, осужденный вину признал полностью и раскаялся.
"Это преступление относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы или пожизненного лишения свободы. Однако ввиду несовершеннолетнего возраста по закону может быть назначено не более 10 лет заключения. В итоге ему назначено наказание в 7,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в учреждениях средней безопасности", - отметили в суде.
По гражданскому иску в пользу потерпевшей взыскано с законного представителя осужденного два миллиона тенге.
Приговор в законную силу не вступил.
Отметим, что в последние годы в Казахстане происходит очень много случаев сексуального насилия и домогательства над детьми. Жертвами становятся дети как из неблагополучных семей, так и благополучных. А насильниками бывают не только чужие, посторонние люди, но и самые близкие. Недавно мы писали о том почему такое происходит и как защитить от этого детей.