В Павлодаре несовершеннолетнему насильнику дали 7,5 лет лишения свободы

В Павлодарском суде вынесли приговор несовершеннолетнему за неоднократное насилие над малолетней девочкой. Ввиду возраста вместо 20 лет тюрьмы подросток получил всего 7,5 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz

По информации Pavlodarnews.kz, осужденный вину признал полностью и раскаялся.

"Это преступление относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы или пожизненного лишения свободы. Однако ввиду несовершеннолетнего возраста по закону может быть назначено не более 10 лет заключения. В итоге ему назначено наказание в 7,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в учреждениях средней безопасности", - отметили в суде.

По гражданскому иску в пользу потерпевшей взыскано с законного представителя осужденного два миллиона тенге.

Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что в последние годы в Казахстане происходит очень много случаев сексуального насилия и домогательства над детьми. Жертвами становятся дети как из неблагополучных семей, так и благополучных. А насильниками бывают не только чужие, посторонние люди, но и самые близкие. Недавно мы писали о том почему такое происходит и как защитить от этого детей.



