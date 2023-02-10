Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Павлодаре несовершеннолетнему насильнику дали 7,5 лет лишения свободы

В Павлодаре несовершеннолетнему насильнику дали 7,5 лет лишения свободы Фото: pixabay
В Павлодарском суде вынесли приговор несовершеннолетнему за неоднократное насилие над малолетней девочкой. Ввиду возраста вместо 20 лет тюрьмы подросток получил всего 7,5 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz

По информации Pavlodarnews.kz, осужденный вину признал полностью и раскаялся.

"Это преступление относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы или пожизненного лишения свободы. Однако ввиду несовершеннолетнего возраста по закону может быть назначено не более 10 лет заключения. В итоге ему назначено наказание в 7,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в учреждениях средней безопасности", - отметили в суде.

По гражданскому иску в пользу потерпевшей взыскано с законного представителя осужденного два миллиона тенге.

Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что в последние годы в Казахстане происходит очень много случаев сексуального насилия и домогательства над детьми. Жертвами становятся дети как из неблагополучных семей, так и благополучных. А насильниками бывают не только чужие, посторонние люди, но и самые близкие. Недавно мы писали о том почему такое происходит и как защитить от этого детей.


Читайте также

Землетрясение в Турции: количество жертв увеличилось до 17 674

Стала известна личность погибшего при землетрясении в Турции казахстанца

Тело казахстанца извлекли из-под завалов в Турции

Елена Вебер
Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
гражданство юморист Казахстан
Гарик Харламов стал казахстанцем: шутливый ролик обсуждают в сети
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открылись"
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открыты"
В Алматы изменят маршрут двух автобусов
В Алматы изменят маршруты двух автобусов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления