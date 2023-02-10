ДЧС просит алматинцев воздержаться от походов в горы

Из-за сильного снегопада туристов просят воздержаться от походов в горы Алматы, сообщает Zakon.kz

ДЧС города напоминает, что 10 февраля ожидается снегопад, а порывы ветра могут достигать 23-28 метров в секунду и убедительно просит туристов, которые будут в этот день в горах, соблюдать все меры безопасности.

В случае необходимости, нужно звонить по номеру: 112, 109 или 8 (727) 372 -15-60 (дежурно-диспетчерское отделение РОСО МЧС РК).

Как сообщали ранее, почти по всему Казахстану сохраняется неустойчивый характер погоды со снегом метелью.