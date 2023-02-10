Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Еще трех живых спасли из-под завалов в Турции спасатели Казахстана

Еще трех живых спасли из-под завалов в Турции спасатели Казахстана Фото: скриншот видео
Из-под завалов спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана вытащили трех живых людей в городе Нурдагы в провинции Газиантеп, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ведомства сказано, что с момента прибытия второго эшелона спасателей МЧС Казахстана в Турцию ведутся круглосуточные поисково-спасательные работы.

Местом поисков для второго эшелона определено полностью разрушенное здание в городе Нурдагы - в 69 километрах от Газиантепа.


"На данном объекте казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объема и характера необходимой помощи".Пресс-служба МЧС РК

Также отмечено, что в ночь на 10 февраля удалось вызволить из под завалов объемом более 18 тысяч м3, троих живых людей - мужчину и двух женщин.

"Это произошло в результате оперативных и грамотных действий спасателей по устройству и прокладке галереи для эвакуации пострадавших из под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших".Пресс-служба МЧС РК

Люди незамедлительно переданы медицинским службам, заключили в пресс-службе.

Читайте также

Министр Мусин рассказал о погибшем Мирусе Курмашеве

50 тонн гуманитарной помощи отправит Казахстан в Сирию

Поиски закончились, тело второго казахстанца извлечено из-под завалов в Антакье

Анастасия Московчук
Землетрясения в Турции МЧС РК Казахстан Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
гражданство юморист Казахстан
Гарик Харламов стал казахстанцем: шутливый ролик обсуждают в сети
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открылись"
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открыты"
курс тенге к доллару
Почему третью неделю подряд укрепляется тенге, рассказали эксперты
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления