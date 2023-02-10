Курсы валют в обменниках Казахстана на 10 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 452,39 тенге, евро – 486,82 тенге, рубля – 6,22 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 450,5 тенге, продажи – 454 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 483 тенге, продажи – 488 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,15 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 452,5 тенге, продажи – 456 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 490 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,1 тенге, продажи – 6,35 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 451 тенге, продажи – 454 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 488 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,25 тенге.