Курсы валют в обменниках Казахстана на 10 февраля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 10 февраля 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 452,39 тенге, евро – 486,82 тенге, рубля – 6,22 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 450,5 тенге, продажи – 454 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 483 тенге, продажи – 488 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,15 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 452,5 тенге, продажи – 456 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 490 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,1 тенге, продажи – 6,35 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 451 тенге, продажи – 454 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 488 тенге. Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,25 тенге. Читайте также Индекс KASE вырос на 1,5% по итогам января Как будет развиваться рынок перестрахования в Казахстане в 2023 году Какие прогнозы дают казахстанские эксперты по инфляции и курсу валют

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