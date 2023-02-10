Видео из-под завалов помогло спасти семью в Турции
Фото: Anadolu Agency
Утром 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение. По сей день в стране идут поисково-спасательные работы. Из-под руин нередко спасают выживших. К примеру, благодаря опубликованной видеозаписи в социальных сетях удалось найти семью из четырех человек, сообщает Zakon.kz.
На кадрах семья, застрявшая в завалах, призывает к помощи.
A family is stuck in the rubble of the earthquake that hit Turkey. Search and rescue efforts are under way. #depremsondakika pic.twitter.com/a1Xq7qZ3bR— Daily Turkic (@DailyTurkic) February 9, 2023
К счастью, эта история закончилась благополучно. Поисково-спасательные отряды нашли семью.
По последним данным, количество жертв в Турции увеличилось до 17 674 человек, пострадали – 72 879.
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