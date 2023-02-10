Видео из-под завалов помогло спасти семью в Турции

Фото: Anadolu Agency

Утром 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение. По сей день в стране идут поисково-спасательные работы. Из-под руин нередко спасают выживших. К примеру, благодаря опубликованной видеозаписи в социальных сетях удалось найти семью из четырех человек, сообщает Zakon.kz.

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