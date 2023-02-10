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Законодательство РК

Когда человека могут поставить на специальный учет как недееспособного

когда человека ставят на учет как недееспособного Фото: pixabay
Генпрокурор РК приказом от 2 февраля 2023 года внес изменения в Правила ведения, использования и хранения специального учета лиц, признанных судом недееспособными и ограниченно дееспособными, сообщает Zakon.kz.

Так, основанием для постановки на специальный учет является вступившее в законную силу решение суда.

Для исключения повторного вынесения судами решений о признании лица недееспособным либо ограниченно дееспособным при поступлении заявления, территориальный орган Комитета по правовой статистике по требованию суда осуществляет проверку по специальному учету и в течение 5 рабочих дней представляет сведения о наличии либо отсутствии информации о признании лица недееспособным либо ограниченно дееспособным, - говорится в поправке.

В случае выявления фактов повторного признания лица недееспособным и ограниченно дееспособным территориальный орган Комитета в течение одного рабочего дня направляет информацию прокурору, осуществляющего надзор за законностью судебных актов, вступивших в законную силу, для принятия соответствующих мер, в случае выявления лица на розыскном учете - инициатору розыска.

Снятие с учета осуществляется Комитетом путем изменения статуса лица в АИС СУ с "состоит на учете" на "снят с учета" на основании письма территориального органа Комитета с представлением подтверждающих документов.

Одним из оснований снятия с учета лиц, признанных судом недееспособными и ограниченно дееспособными является:

  • решение суда о полном восстановлении дееспособности;
  • решение суда об отмене решения о признании лица недееспособным и ограниченно дееспособным;
  •  смерть лица, признанного решением суда недееспособным и ограниченно дееспособными;
  • смена гражданства.

Приказ вводится в действие с 10 февраля 2023 года.

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