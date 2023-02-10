Когда человека могут поставить на специальный учет как недееспособного
Так, основанием для постановки на специальный учет является вступившее в законную силу решение суда.
Для исключения повторного вынесения судами решений о признании лица недееспособным либо ограниченно дееспособным при поступлении заявления, территориальный орган Комитета по правовой статистике по требованию суда осуществляет проверку по специальному учету и в течение 5 рабочих дней представляет сведения о наличии либо отсутствии информации о признании лица недееспособным либо ограниченно дееспособным, - говорится в поправке.
В случае выявления фактов повторного признания лица недееспособным и ограниченно дееспособным территориальный орган Комитета в течение одного рабочего дня направляет информацию прокурору, осуществляющего надзор за законностью судебных актов, вступивших в законную силу, для принятия соответствующих мер, в случае выявления лица на розыскном учете - инициатору розыска.
Снятие с учета осуществляется Комитетом путем изменения статуса лица в АИС СУ с "состоит на учете" на "снят с учета" на основании письма территориального органа Комитета с представлением подтверждающих документов.
Одним из оснований снятия с учета лиц, признанных судом недееспособными и ограниченно дееспособными является:
- решение суда о полном восстановлении дееспособности;
- решение суда об отмене решения о признании лица недееспособным и ограниченно дееспособным;
- смерть лица, признанного решением суда недееспособным и ограниченно дееспособными;
- смена гражданства.
Приказ вводится в действие с 10 февраля 2023 года.