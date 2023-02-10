Портал "Открытый диалог" закрыл прием обращений и заявлений в адрес руководителей госорганов
"Теперь вы можете обратиться к первым руководителям государственных органов посредством "Е-otinish", – говорится в объявлении, размещенном в пабликах сайта электронного правительства в социальных сетях.
Как поясняется, платформа "Е-otinish" позволяет гражданину отслеживать и самостоятельно контролировать ход рассмотрения своего обращения.
При подаче жалобы или заявления через систему "Е-otinish" до принятия окончательного решения госорган вправе предоставить заявителю возможность выразить свою позицию к предварительному решению.
Получив окончательный ответ госоргана, вы сможете оценить, насколько удовлетворены им, отмечается в объявлении.
Указывается, что данные изменения внесены в рамках закона "О доступе к информации".
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменят формат "открытого диалога" на портале egov. До этого у казахстанцев была возможность задавать вопросы на интернет-платформе первым руководителям государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора, а также участвовать в интернет-конференциях и опросах.
Теперь предлагается использовать блог-платформу исключительно для вопросов первым руководителям субъектов квазигосударственного сектора, за исключением лиц со 100% участием государства.