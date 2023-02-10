Портал "Открытый диалог" закрыл прием обращений и заявлений в адрес руководителей госорганов

На портале "Открытый диалог" (dialog.egov.kz) закрыта подача запросов в адрес первых руководителей центральных государственных органов и местных исполнительных органов посредством блог-платформы, сообщает Zakon.kz.

"Теперь вы можете обратиться к первым руководителям государственных органов посредством "Е-otinish", – говорится в объявлении, размещенном в пабликах сайта электронного правительства в социальных сетях.

Как поясняется, платформа "Е-otinish" позволяет гражданину отслеживать и самостоятельно контролировать ход рассмотрения своего обращения.

При подаче жалобы или заявления через систему "Е-otinish" до принятия окончательного решения госорган вправе предоставить заявителю возможность выразить свою позицию к предварительному решению.



Получив окончательный ответ госоргана, вы сможете оценить, насколько удовлетворены им, отмечается в объявлении.

Указывается, что данные изменения внесены в рамках закона "О доступе к информации".

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменят формат "открытого диалога" на портале egov. До этого у казахстанцев была возможность задавать вопросы на интернет-платформе первым руководителям государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора, а также участвовать в интернет-конференциях и опросах.

Теперь предлагается использовать блог-платформу исключительно для вопросов первым руководителям субъектов квазигосударственного сектора, за исключением лиц со 100% участием государства.