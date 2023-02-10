Как попасть в "Белый лист" сайтов, которые не будут блокировать при ЧС в Казахстане

Две недели назад стало известно, что в Казахстане создадут "Белый лист" сайтов, которые не будут блокировать при чрезвычайной ситуации. В связи с этим редакция Zakon.kz узнала, как попасть в этот список.

В АО "Государственная техническая служба" уточнили, что "на текущий момент статические адреса сетей передачи данных СМИ не зарегистрированы" в реестре сайтов, не подлежащих блокировке в период ЧП.

"Но они (СМИ. – Прим. ред.) могут зарегистрировать свои статические IP-адреса в любое время", – говорится в официальном ответе ГТС на запрос редакции.

Как уточняется, реестр является каталогом статических IP-адресов сетей передачи данных, их видов и категорий, а также информации об их владельцах.

"В реестре формируется список подсетей, но решение по добавлению их в список исключений в период угроз или возникновения чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения принимается оперативным штабом или уполномоченным органом". Пресс-служба АО "Государственная техническая служба"

Цель реестра – обеспечение непрерывной деятельности социально и критически важных видов деятельности.

"Таким образом, внести свои данные в реестр могут любые юридические лица, имеющие собственные статические IP-сети. Зарегистрировать свои статические адреса сетей в реестре можно по ссылке https://rsaspd.sts.kz/login. Обязательным условием регистрации является авторизация посредством подписания ЭЦП юридического лица". Пресс-служба АО "Государственная техническая служба"

Дополнительная информация, сведения о законодательных нормах, инструкции по заполнению размещены на портале Государственной технической службы.

В свою очередь в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщили, что в рамках рабочей группы по цифровизации Совета иностранных инвесторов МЦРИАП "было поручено выработать системные решения по обеспечению доступом к сети Интернет в режиме чрезвычайных ситуаций".

"После наделения министерства компетенцией по утверждению правил формирования и ведения реестра статических адресов сетей передачи данных была начата работа по разработке нормативно-правового акта", – говорится в официальном ответе МЦРИАП РК на запрос Zakon.kz, подписанный вице-министром Маликом Олжабековым.

Правила формирования и ведения реестра статических адресов сетей передачи данных согласованы с Комитетом национальной безопасности РК и утверждены приказом главы МЦРИАП РК от 28 октября 2022 года №400/НҚ.

"Утверждение правил формирования и ведения реестра статических адресов сетей передачи данных способствовало созданию списка организаций для бесперебойного доступа к сети Интернет в режиме чрезвычайных ситуаций. Дальнейшее принятие решений о включении в реестр, его ведение, а также обеспечение функционирования соответствующего интернет-ресурса sts.kz/rsaspd для возможности внесения и актуализации владельцами сведений о статических адресах сети передачи данных в реестре будет проводиться силами АО "Государственная техническая служба". Малик Олжабеков

Также в ответе на запрос уточняется, что "на сегодняшний день в реестр включены адреса ряда государственных органов, банков, операторов связи – всего около 500 записей".

"Более точной информацией о включенных в реестр адресов обладает АО "Государственная техническая служба", – резюмируется в ответе МЦРИАП РК.

26 января 2023 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил, что МЦРИАП совместно с АО "Государственная техническая служба" формируют список интернет-ресурсов, не подлежащих блокировкам ни при каких условиях.

При этом тогда Багдат Мусин не уточнил, кто и как может попасть в этот реестр.