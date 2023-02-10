Такой конкуренции никто не ожидал – эксперт о выборах в Парламент

Эксперт поделилась с корреспондентом Zakon.kz мнением о том, чем предстоящие внеочередные выборы в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней отличаются от предыдущих, назвав предстоящую кампанию интригующей.

8 февраля по календарю в ЦИК закончилась регистрация списков политических партий, выдвинувших своих кандидатов на съездах в мажилис по пропорциональной и мажоритарной системе, то есть, по списку и одномандатным округам, а также самовыдвиженцев как в Мажилис, так и маслихаты всех уровней. На политической арене по партийным спискам конкуренцию составят все 7 политических партий.

По мнению доктора политических наук Натальи Калашниковой, впервые в Казахстане партии продемонстрировали политическое разнообразие на выборах в высший законодательный орган страны, а также маслихаты всех уровней. Ведь результатом выборов служат узнаваемость партии среди избирателей, деловая и политическая репутация лидеров.

"Несомненно, для политических партий открываются возможности выдвижения своих представителей по одномандатным округам, и таким правом они активно воспользовались. Кроме того, в Мажилисе отведено 29 мест для общественных объединений и самовыдвиженцев. Это позволит гражданскому обществу выдвигать своих кандидатов, тем самым повысится его роль в законотворческом процессе и принятии важных для общества решений". Наталья Калашникова

Эксперт подчеркнула, что на 29 мест в Мажилисе уже зафиксировано 609 претендентов. А есть округа, а именно в Алматы, Астане, где на одном округе выдвинуто свыше 40 кандидатов.

"И вот здесь, конечно, будет в определенной степени интрига и как ЦИК, так и политическим партиям, которые поддерживают своих самовыдвиженцев. Придется крепко поработать, поскольку такой конкуренции, по всей вероятности, никто не ожидал". Наталья Калашникова

Спикер пояснила, что в этом заключается особенность данных выборов, когда в соответствии с конституционными реформами, изменениями, дополнениями в ряд политических документов, в том числе и законов, начинает работать на практике смешанная избирательная система.

"Эта система позволит большинству кандидатов активно участвовать в политической жизни. Смешанная избирательная система – мажоритарная и пропорциональная, и 30-процентная квота из числа женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями – неотъемлемый атрибут предстоящих выборов. И такое представительство мы наблюдаем в списках политических партий, которые существенно обновили свои ряды". Наталья Калашникова

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов назначены на 19 марта 2023 года. Уже стартовала кампания по выдвижению кандидатов в депутаты нижней палаты Парламента и местные органы власти. На 6 февраля 2023 года представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК по партийным спискам от четырех политических партий.

Согласно нововведениям в избирательное законодательство, депутаты Мажилиса в этом году избираются по смешанной избирательной системе: 69 депутатов – по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, 29 депутатов – по одномандатным территориальным избирательным округам. Выборы пройдут не только по партийным спискам, но и по мажоритарным округам.