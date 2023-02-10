Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток

Фото: Zakon.kz

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 11 по 13 февраля 2023 года, рассказали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Астана: 11 февраля ожидается переменная облачность, ночью – снег, днем – небольшой снег. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -21-23°С, днем -13-15°С;

ожидается переменная облачность, ночью – снег, днем – небольшой снег. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -21-23°С, днем -13-15°С; 12 февраля – переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -13-15°С;

– переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -13-15°С; 13 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -9-11°С. Алматы: 11 февраля прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -2-4°С;

прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -2-4°С; 12 февраля – переменная облачность, без осадков. Ночью – туман, на дорогах – гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -3-5°С;

– переменная облачность, без осадков. Ночью – туман, на дорогах – гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -3-5°С; 13 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем около 0 градусов. Шымкент: 11 февраля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -1+1°С;

ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -1+1°С; 12 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем 0+2°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем 0+2°С; 13 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем +3+5°С. Новость по теме Очень сильный ветер, туман, гололед: прогноз погоды в Казахстане на выходные Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на предстоящие выходные – с 11 по 13 февраля 2023 года. Читайте также Евгений Кочетов назначен вице-министром информации ПРАВМЕДИА: разъяснения КГД по сопроводительным накладным на товары Как попасть в "Белый лист" сайтов, которые не будут блокировать при ЧС в Казахстане

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