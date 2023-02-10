"Лестер" – "Тоттенхэм": прогноз от Айдына Кожахмета

Выходные порадуют любителей Английской Премьер-лиги интересными матчами. Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет дал прогноз на противостояние между "Лестером" и "Тоттенхэмом".

В отличном настроении подходят к этому матчу команды. Ничто не мешает им показать все, на что они способны. Думаю, не зря эту встречу называют одной из центральных в туре, несмотря на наличие в нем мерсисайдского дерби между "Эвертоном" и "Ливерпулем".



"Лестер"

С момента главной сказки английского футбола, а речь идет о чемпионском титуле "Лестера", прошло уже почти 7 лет. Тем не менее, независимо от такого большого срока, "лисы" все еще живут в лучах этой славы и априори не могут считаться слабой командой.

Подопечные Брендана Роджерса в этом сезоне вряд ли мечтают о чем-то высоком, но и 14-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги их точно не может устраивать. "Лестер" явно желает подняться выше.

Кажется, Роджерс нащупал нити управления командой, так как его подопечные выиграли два последних матча. Причем оба прошли на выезде, а последняя встреча с "Астон Виллой" и вовсе оказалась сверх удачной для "лис" – 2:4. Свой дебютный мяч за "Лестер" забил новичок – бразилец Тете, пришедший из "Лиона" в январе.

Потери у Роджерса все те же: травмированный Бертранд, Джастин и Ндиди точно не доступны, а прогнозы по возвращению Перейры, Сумаре и Эванса пока также не очень оптимистичны.

"Тоттенхэм"

Парни Антонио Конте сумели оправиться после двух оплеух от "Арсенала" и "Манчестер Сити", выиграв последние три матча у "Фулхэма", "Престона" и "Манчестер Сити". Лидеры команды Харри Кейн и Сон Хын Мин в этих трех встречах забили по два мяча, что явно свидетельствует об их хорошей форме. Впервые за последние пару месяцев Антонио Конте имеет возможность выпускать на замену игроков, способных усилить атаку: оправились от травм Ришарлисон и Кулусевски, клуб подписал Данжуму, и сразу у "шпор" появилась вариативность. Вернется Лукас Моура – и лондонцы вновь станут грозной силой. Пока же они отстают от четвертого места лишь на балл, и интрига в борьбе за медали вновь нарастает.

Из плохих новостей – пропустит матч с "Лестером" основной защитник Кристиан Ромеро, удаленный в прошлом туре. Но его есть кем подменить: Санчес и Лангле всегда готовы подстраховать любого выпавшего из обоймы.

История личных встреч

Между собой эти команды играют всегда результативно – скучно в их противостоянии почти не бывает. Во всяком случае, в последние годы.

Четыре из пяти последних матчей выиграл "Тоттенхэм". "Лестеру" победа давалась в 2020-м году, после этого словно отрезало – доминируют лишь лондонцы. Но любая серия когда-нибудь заканчивается.

Прогноз на матч

Учитывая все вышесказанное, первыми напрашиваются два исхода и варианта для ставок: общий тотал голов 2,5 больше за 1.76 и П2 за 2.15. Как видите, мои друзья из Parimatch предлагают довольно щедрые коэффициенты.

Но лично мне также нравится вариант с индивидуальным тоталом "Тоттенхэма" – 1,5 больше. На этот исход не менее приятный коэффициент – 1.97. Дело в том, что в прошлом туре "Лестер" отправил в ворота "Астон Виллы" аж 4 мяча, а в футболе часто бывает так, что если не особо много забивающая команда в одном матче высыпала столько голов, то в следующей встрече у нее уже нет того запала и запаса прочности.

А для любителей осторожных ставок есть неплохой вариант с П2 Ф(0) за 1.58.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Лестер" - 3.40, Ничья - 3.60, "Тоттенхэм" - 2.14