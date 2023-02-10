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Курсы валют на выходные дни: 11-12 февраля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 450,82 тенге, снизившись на 1,49 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро составил 484,06 тенге (-2,05).

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,19 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 66,21 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451-454,5 тенге, евро – по 483-488 тенге, российские рубли – по 6-6,25 тенге.

Лариса Черненко
KASE
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