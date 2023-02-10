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Американского теннисиста пригласили сыграть в Матче звезд НБА

Теннис Баскетбол Звезды НБА Фото: Instagram/bigfoe1998
14-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу сыграет в Матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации, который запланирован на 17 февраля. Американский теннисист станет игроком команды трехкратного чемпиона Лиги – Дуэйна Уэйда, сообщает Zakon.kz.

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Тиафу получил шанс сыграть с лучшими баскетболистами мира, после того как недавно посетил офис НБА в Нью-Йорке. Там комиссар Лиги Адам Сильвер сказал, что он будет в списке игроков Матча всех звезд НБА, передает пресс-служба ATP.

"Это потрясающе, просто потрясающе. Для меня это большая честь. Я получил от организаторов электронное письмо, где было написано: ты будешь на Матче всех звезд НБА. И я такой. Да это просто сумасшествие".Фрэнсис Тиафу

Фрэнсис Тиафу стал вторым игроком ATP, который примет участие в звездном шоу.



Первым теннисистом, который показал свое мастерство на Матче звезд НБА в 2016 году, был канадец Милош Раонич. В том шоу была также известная теннисистка WTA Эжени Бушар. 

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