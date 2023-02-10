Главное за день: приговор Биртанову оставили без изменений, результаты проверки "хиджамы" младенцу

Нефтяные котировки выросли почти до уровня в 85 долларов за баррель марки Brent, Казахстан направил 50 тонн гуманитарной помощи в Сирию и апелляционный суд оставил без изменений приговор Елжан Биртанову, Олжасу Абишеву, сообщает Zakon.kz.

Мусин о погибшем в Турции

Министр цифрового развития Багдат Мусин рассказал о погибшем в Турции казахстанце Мирусе Курмашеве. Он отметил, что с Мирусом они были однокурсниками. Мирус Курмашев был всегда креативен и хотел создавать что-то большое, умел притягивать к себе людей и формировать команду. Мусин уточнил, что Мирас был путешественником, много где был, но выбрал Турцию и последние два года провел там.

Круглосуточная работа спасателей в Турции

Из-под завалов спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана вытащили троих живых людей в городе Нурдагы в провинции Газиантеп. Местом поисков для второго эшелона определено полностью разрушенное здание в городе Нурдагы – в 69 километрах от Газиантепа.

Цены на нефть подскочили

Нефтяные котировки выросли почти до уровня в 85 долларов за баррель марки Brent на фоне перебоев с поставками, вызванными недавним землетрясением в Турции. Разрушительное землетрясение, случившееся в Турции 6 февраля, негативно повлияло и на нефтяную инфраструктуру этой страны. Остановилась работа терминала в Джейхане, через который осуществлялась отгрузка азербайджанской нефти из трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан.

Скончался первый премьер-министр Казахстана

На 72-м году жизни умер первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко. Он являлся главой правительства Казахстана с 1991 по 1994 год. После работы в правительстве он ушел в предпринимательскую деятельность.

Приговор Биртанову и Абишеву оставили без изменений

10 февраля апелляционный суд оставил без изменений приговор Елжан Биртанову и Олжасу Абишеву. Биртанову назначили наказание в виде пяти лет ограничения свободы, Абишеву – ограничение свободы сроком на четыре года. Их пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. Также они должны возместить сумму ущерба в 1,3 млрд тенге в пользу Минздрава.



Производителей риса взяли на контроль

АЗРК начало расследование нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области. В Казахстане рост цен на рис в 2022 году составил 36%. В настоящее время рост цен на рис продолжается и с начала года составил 5,2%.



Нурлан Масимов виновен по двум делам

В павлодарском суде рассмотрены два дела в отношении бывшего начальника Департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова за неэффективное планирование и использование бюджетных средств. Вина Масимова доказывается протоколами об административных правонарушениях, аудиторскими отчетами, материалами ревизионной комиссии, показаниями.

В Алматы снесут незаконные киоски

В Алматы начнут демонтировать незаконные объекты торговли во втором квартале 2023 года. По итогам мониторинга в 2022 году выявили свыше 500 незаконно установленных нестационарных торговых объектов. Такие "точки" отключат от инженерных коммуникаций. Стихийных торговцев будут штрафовать.

Казахстан помогает Сирии

В пострадавшую от разрушительных землетрясений Сирию направлена гуманитарная помощь из государственного материального резерва в объеме 50 тонн. Кроме того, Казахстан выделит более 160 млн тенге на помощь Сирии, рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров. Он также пояснил, что дипломаты могут сделать для казахстанцев, если те попали в ЧС за пределами страны.



Минздрав проверил видео с "хиджамой" младенцу

Появились итоги проверки видео, где младенцу делают надрезы на лице, так называемую процедуру "хиджама". В Минздраве сообщили, что по факту была проведена проверка по требованию прокуратуры Атырауской области. Оказалось, что это была незаконная медицинская деятельность. "Хиджаму" делала медсестра, не имея лицензии на свою организацию.