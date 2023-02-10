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Шквал, туман и гололед ожидаются в девяти областях Казахстана в субботу

зима, штормовое Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях страны на 11 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ожидается туман.

Ночью и утром на севере, юге, в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер восточный, ночью и утром на севере, востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на юго-западе, севере области, в горных районах 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области, в горных районах временами 30 м/с и более. В Таразе ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный 11, ночью 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

Утром и днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается метель. На юге, в предгорных районах области – туман. Ветер юго-западный, утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, на горных перевалах порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

На севере Кызылординской области ожидаются туман, утром и днем в центре, на юге области – гололед, метель. Ветер западный, юго-западный, утром и днем в центре, на юге области 15-20 м/с. В Кызылорде утром и днем ожидаются гололед, метель. Ветер западный, юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с

Ночью на западе Актюбинской области ожидается туман.

На юге, востоке Улытауской области ожидается низовая метель.

На юге, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель.

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Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
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