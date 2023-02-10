Астанчане 11 февраля не смогут отслеживать движение автобусов в приложениях
Фото: Zakon.kz
11 февраля в связи с плановыми техническими работами, на табло не будет отображаться информация о времени прибытия маршрутов, а также отслеживание в мобильных приложениях, сообщает Zakon.kz.
Как уточняет транспортная компания CTS, также будет недоступно удаленное пополнение транспортных карт через мобильные приложения.
Отмечается, что моментальное пополнение транспортных карт через RTVM-автоматы и специализированные кассы будет работать в штатном режиме.
Ранее аким столицы Женис Касымбек заявил, что шестиполосную магистраль не получится построить на месте мусульманского кладбища, как это было задумано ранее.
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