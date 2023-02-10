Астанчане 11 февраля не смогут отслеживать движение автобусов в приложениях

Фото: Zakon.kz

11 февраля в связи с плановыми техническими работами, на табло не будет отображаться информация о времени прибытия маршрутов, а также отслеживание в мобильных приложениях, сообщает Zakon.kz.

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