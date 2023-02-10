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Ситуация в Украине: Зеленский встретился с королем Бельгии, взрыв прогремел в Киеве

встреча с королем Фото: president.gov.ua
В Брюсселе прошла аудиенция президента Украины Владимира Зеленского у короля Бельгии Филиппа I, сообщает Zakon.kz.
  • Пентагон призывает конгресс США возобновить финансирование сверхсекретных программ на Украине, приостановленных в преддверии российской специальной военной операции, в случае одобрения спецназ США якобы может нанимать украинцев, в том числе для "слежения за передвижением войск" РФ, сообщает газета Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.
  • Взрыв прогремел в пятницу в Оболонском районе Киева, сообщает украинское издание "Страна".
  • Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, сообщили местные власти.
  • В УВКПЧ ООН видео с кадрами расстрела российских пленных боевиками ВСУ сочли подлинными. Организация выразила главе Минобороны Украины обеспокоенность обращением с российскими пленными.
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что планы Запада окружить Россию санитарным кордоном потерпели фиаско.
  • Власти Черногории с начала конфликта на территории Украины передали Киеву гуманитарной, материальной и военной помощи на более чем 10 млн евро, сообщили журналистам в минобороны республики.
  • Прогресс Сербии на пути к членству в ЕС страны Запада привязали к поддержке санкций против России, заявила сербский премьер Ана Брнабич.
  • В Херсонской области введено денежное вознаграждение за сдачу нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ – указ врио губернатора.

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