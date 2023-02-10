Воспаление десен опасно для сердца, выяснили ученые

Ученые из Университета Хиросимы заявили о том, что воспаление окружающих зуб тканей (периодонтит) может повысить риск развития аритмии (фибрилляции предсердий), сообщает Zakon.kz.

Результаты своих исследований они опубликовали в журнале JACC: Clinical Electrophysiology.

Эксперты наблюдали за 76 людьми с фиброзом левого предсердия. Им была проведена операция по удалению ушка левого предсердия. Образцы ткани проанализировали ученые. Они выяснили, что существует корреляция между тяжестью предсердного фиброза и периодонтита.



Согласно материалам специалистов, периодонтит связан с длительным воспалением, которое играет ключевую роль в прогрессировании фиброза. Зависимость сохранялась при поправке на возраст, продолжительность жизни с фиброзом предсердий, индекс массы тела и наличие других заболеваний.

Тем не менее, результаты исследования не доказывают причинно-следственной связи между фиброзом предсердий и заболеванием десен.

Исследователи надеются провести клинические испытания, чтобы выяснить, может ли лечение периодонтита уменьшить частоту возникновения фибрилляции предсердий. Снизить риск развития аритмии также могут отказ от табака, контроль веса, физическая активность и умеренное употребление алкоголя или отказ от него.