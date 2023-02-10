Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Воспаление десен опасно для сердца, выяснили ученые

врач Фото: pixabay
Ученые из Университета Хиросимы заявили о том, что воспаление окружающих зуб тканей (периодонтит) может повысить риск развития аритмии (фибрилляции предсердий), сообщает Zakon.kz.

Результаты своих исследований они опубликовали в журнале JACC: Clinical Electrophysiology.

Эксперты наблюдали за 76 людьми с фиброзом левого предсердия. Им была проведена операция по удалению ушка левого предсердия. Образцы ткани проанализировали ученые. Они выяснили, что существует корреляция между тяжестью предсердного фиброза и периодонтита.

Согласно материалам специалистов, периодонтит связан с длительным воспалением, которое играет ключевую роль в прогрессировании фиброза. Зависимость сохранялась при поправке на возраст, продолжительность жизни с фиброзом предсердий, индекс массы тела и наличие других заболеваний.

Тем не менее, результаты исследования не доказывают причинно-следственной связи между фиброзом предсердий и заболеванием десен.

Исследователи надеются провести клинические испытания, чтобы выяснить, может ли лечение периодонтита уменьшить частоту возникновения фибрилляции предсердий. Снизить риск развития аритмии также могут отказ от табака, контроль веса, физическая активность и умеренное употребление алкоголя или отказ от него.

Читайте также

Жирная диета способна изгонять паразитов, заявили ученые

Покраснение лица после принятия алкоголя назвали тревожным симптомом

Китай построит станции на Антарктиде для наблюдения за океаном

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
погибший в Турции казахстанец
Стала известна личность погибшего при землетрясении в Турции казахстанца
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
"Мы потеряли его" - родные сообщили о погибшем Мирусе Курмашеве
"Мы потеряли его", – родные сообщили о погибшем Мирусе Курмашеве
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления