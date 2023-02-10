В предгорье Алматы загорелся жилой дом
Фото: Zakon.kz
Пожар разгорелся в Медеуском районе Алматы по улице Крайняя в частном жилом доме, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, хозяйка дома в панике позвонила на пульт 101 около 21:49 и заявила о пожаре.
Фото: Zakon.kz
На место происшествия были направлены пожарные расчеты с двух пожарных частей.
Фото: Zakon.kz
"По пути следования препятствия пожарной технике создавали: крутой подъем, гололед, а также узкие проезды к месту вызова, которые были заставлены частными машинами. По прибытии установлено горение открытым пламенем дома на общей площади 70 кв. м", – говорится в сообщении.
Фото: Zakon.kz
В какой-то момент создалась угроза перехода огня на пристроенную времянку, в которой находились жители этого дома.
Фото: Zakon.kz
В 22:48 пожар потушили.
Фото: Zakon.kz
Отмечается, что времянку от огня спасателям удалось отстоять.
Фото: Zakon.kz
"Не создавайте препятствия для проезда пожарной техники, от этого зависит человеческая жизнь!" – предупредили в пресс-службе ДЧС города Алматы.
Фото: Zakon.kz
6 февраля крупный пожар разгорелся в Алматы на территории рынка "Салем".
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