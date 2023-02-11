В Абайской области во время пожара в банном комплексе пострадали люди
Фото: скриншот видео
В Абайской области во время пожара в банном комплексе пострадали двое мужчин, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации ДЧС региона, инцидент произошел 10 февраля около 19:00 по улице Каржаубайулы.
"В отдельно стоящем помещении газгольдера предварительно произошла утечка газа с дальнейшим распространением на рядом стоящую котельную предварительно на общей площади 75 кв. м", - говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается.
В тушении пожара были задействованы 8 единиц техники и 27 человек личного состава.
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